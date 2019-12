UN AMORE LUNGO TRENT'ANNI

Per 30 anni il Gruppo di volontariato «Padre Aleksandr Men’» ha operato per raggiungere questo giorno. Ed è arrivato. Parenti, volti adorabili: ex bambini con le loro mamme, amici da tutti gli angoli della Russia e noi dall'Italia. Volontari, lacrime e baci Auguri e grazie ai medici. Tanti ricordi, tanto amore.

Quell'amore, al calore del quale migliaia di bambini in questi trent’anni si sono riscaldati. Sì, è molto difficile, soprattutto quando siamo impotenti di fronte alla malattia.

Ma le migliaia di sorrisi dei bambini che continuano a illuminare la nostra vita ci danno la forza di andare avanti. Non fermarci o arrenderci di fronte alle difficoltà.

In occasione del 30mo anniversario della fondazione del Gruppo «Padre Aleksandr Men’» presso la clinica RDKB è stata inaugurata una mostra della fotografa NatalIJa Berkutova.

Nel 2009, nell'ambito dell’importante ed innovativo progetto avviato anche con la nostra partecipazione "Tu non sei solo! Orfani di Russia", il gruppo Padre Men’ ha costruito la Cittadella degli Orfani "Neznajki”. Ora nella struttura vivono e studiano circa 30 orfani disabili. La mostra narra la vita della cittadella e la loro vita quotidiana.

Il fotografo è riuscito a mostrare la bellezza e la spontaneità di tutti, a cogliere l'atmosfera dell'infanzia che sa essere felice, meravigliarsi, giocare e sognare. Qualunque cosa accada.