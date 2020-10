ANCHE VERONIKA POTRA’ FARE ATTIVITA’ RIABILITATIVA CON LA NOSTRA BICICLETTA

A metà settembre avevamo ricevuto la richiesta, da parte del nostro coordinatore e della mamma della bambina, di una bicicletta trainer con la quale Veronika potesse fare attività fisica costante per tonificare i muscoli degli arti superiori ed inferiori, attività fondamentale per non vedere peggiorare il suo stato già problematico a causa della paralisi celebrale infantile e dell’impossibilità di sposarsi nei centri riabilitativi a causa della guerra e dell’epidemia di Covid 19.

Oggi la bicicletta tanto sognata è stata consegnata alla bambina grazie ai nostri donatori che non fanno mai mancare la loro solidarietà ai molti casi che pubblichiamo e per i quali chiediamo aiuto.

Sembrerà poco, ma per una popolazione stremata da 7 anni di guerra e di assoluta mancanza di ogni possibilità di lavoro e reddito le nostre piccole azioni solidali ed umanitarie assumono un carattere straordinariamente importante.

Grazie ancora a tutti Voi per il costante sostegno alle nostre attività.