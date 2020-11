C'E' POSTA PER NOI

Egregio Presidente!

Da tutta la nostra famiglia vogliamo sinceramente ringraziarLa per l'aiuto finanziario volto a pagare l’indagine genetica di nostro figlio Maksim T. Grazie all’aiuto della Vostra Associazione nostro figlio potrà fare l’indagine genetica «sequenziamento completo dell'esoma». Ci sono possibilità che questa indagine riveli le anomalie che possono essere aiutate da una terapia specifica e nostro figlio possa vivere una vita piena.

Caro Presidente, abbia cura di Lei! La Sua opera e il Suo aiuto sono molto necessari per le persone come noi! Che Dio benedica Lei, la Sua famiglia e tutti i componenti dell’Associazione! Tutti i Vostri cari ed amici!

Un profondo inchino da nostro figlio Maksim, da sua sorella Viktorija e da noi due - mamma e papà.

Con rispetto, la famiglia T.

https://www.aasib.org/bambini/bambini-che-abbiamo-aiutato/maksim-t.html

Egregio Presidente!

Le sono molto grata a Voi e alla Vostra Associazione per l'aiuto prestatomi nell'acquisto di espansori per mia figlia Safija S. Lei soffre di un nevo gigante innato del tronco. E’ stata sottoposta regolarmente a complesse operazioni per asportare le aree malate e sostituirle con nuove, che si sviluppano proprio grazie agli espansori che ci avete aiutato ad acquistare.

Grazie al Vostro aiuto, Safjia ha già indossato i due espansori contemporaneamente, accelerando così il trattamento e riducendo la durata della nostra degenza in ospedale.

Vi siamo molto grati. Dio benedica Voi, la Vostra famiglia e tutta la Vostra Associazione.

Con rispetto la mamma di Safija, Marina

https://www.aasib.org/bambini/bambini-che-abbiamo-aiutato/safija-s.html