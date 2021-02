CI SIAMO (QUASI)

Carissimi tutti,

l’obiettivo dei 10mila euro per la piccola Kira è stato raggiunto. Come sempre i nostri donatori sono stati protagonisti dell’ennesimo miracolo! Grazie di cuore a tutti.

Grazie alla Bella Italia la nostra Associazione sosterrà con quasi un milione di rubli la raccolta di 46milioni che sta per essere conclusa positivamente dalla famiglia.

Pensate: una famiglia, una città una regione – quella di Jaroslavl’ – mobilitati da oltre tre mesi per raccogliere una somma immensa anche per i nostri standard – 500mila euro!

Il 1 marzo prossimo Kira volerà in Israele per sottoporsi alla terapia innovativa CAR T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) un complesso procedimento in cui alcune cellule del sistema immunitario vengono prelevate dal paziente, geneticamente modificate in laboratorio allo scopo di riconoscere e combattere le cellule tumorali e poi reinfuse nello stesso paziente.

In Russia, come in Italia, ancora sono pochi i centri abilitati a curare con questa nuova metodica e per questo le liste di attesa sono lunghissime. Il quadro clinica di Kira non permetteva più di aspettare, per questo la scelta è caduta su Israele, con una struttura disponibile da subito ad accoglierla.

Vi terremo informati dell’evolversi della situazione. A Kira e alla sua famiglia auguriamo un veloce guarigione che potrà, finalmente, far riprendere a tutti loro una vita normale. Ne hanno veramente bisogno.

…. Cosa prova il cuore di una mamma quando un bambino è ammalato ? Anche un banale influenza impedisce alle madri di addormentarsi tranquille di notte. Ed è spaventoso immaginare quante notti la madre di Kira non abbia dormito ...

Aiutateci a Salvare i Bambini ODV