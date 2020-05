CON VOLGOGRAD A SOSTEGNO DEI MEDICI E PER LA PACE

Oggi la nostra Associazione ha partecipato alla manifestazione internazionale “Grazie ai medici” promossa dalle istituzioni della Regione di Volgograd e alla quale, grazie al collegamento in videoconferenza, hanno partecipato associazioni e singole persone da molti paesi nel mondo: Russia, Italia, Israele, Serbia, Gran Bretagna, Francia, Spagna ed Australia.

Accanto agli interventi di medici e rappresentanti di molte associazioni ed istituzioni una parte è stata dedicata ai bambini che hanno preparato per l‘occasione disegni e canzoni per commemorare sia lo sforzo del personale sanitario in questa fase di dura lotta all’epidemia, sia l’imminente 75mo anniversario della Grande Vittoria e la fine dalla II Guerra mondiale.

L’Italia è stata rappresentata, oltreché dalla nostra Associazione, dal Comune di Forte dei Marmi, dal Parco della Pace di S. Anna di Stazzema e da medici dell’Università della Magna Grecia di Catanzaro.

Un momento importante che ci ha visto partecipare come partner ed interlocutore - in una delle regioni della Federazione Russa dove in questi anni siamo intervenuti aiutando i bambini locali - sulle tematiche della salute e della Pace.

Nicolas e Naila, figli di una nostra Socia hanno preparato i due disegni che pubblichiamo e che vogliono rappresentare al meglio lo spirito che ha pervaso la mattinata.

Buon 9 Maggio ! Pace all’Italia, alla Russia, al Donbass ed a tutti i popoli della Terra.