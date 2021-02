Da quando abbiamo preso a cuore il destino di Kira, non solo abbiamo iniziato la raccolta di donazioni, ma abbiamo anche dato alla famiglia una serie di informazioni su un possibile ricovero in Italia, dove sono due i centri pediatrici accreditati che possono somministrare la terapia Car T.

Mentre ancora rivolgiamo l’appello ad aiutare la bambina (sono stati sinora raccolti circa 240mila euro sui 490mila necessari), pubblichiamo il messaggio che ci è pervenuto dalla mamma Elena.

Che tutto si concluda nei migliori dei modi! Vi terremo informati sugli sviluppi del caso

Grazie a tutti

Aiutateci a Salvare i Bambini ODV

“Tre mesi fa mi sono resa conto che tutto quello che ci accade nella vita non è casuale. Con Voi ci siamo incontrati per caso. Vi ringrazio della vostra partecipazione al destino di mia figlia. Vi sono grata per il Vostro sostegno. Vi sono grata per l'aiuto. Vi sono grata che abbiate reso chiaro che anche una persona totalmente estranea può dare una mano.

Tutto quello che ci hai detto dopo esserti consultato sulle terapie per Kira nelle cliniche italiane non è stato assolutamente vano. Hai rafforzato la nostra fiducia che siamo sulla strada giusta. Sfortunatamente il tempo è sempre meno e dobbiamo partire al più presto per iniziare le cure. La chemioterapia non ha mai un effetto benefico sul corpo di Kira ed il corpo si sta indebolendo. Abbiamo preso la decisione di andare in Israele. Grazie mille per il Vostro aiuto e supporto a Kirjushka. Spero davvero che finirà così, spero le nostre strade si incontrino nella vita. La Vostra posizione nei confronti della vita mi è molto vicina.

Grazie mille dal profondo del cuore

La mamma di Kira, Elena“

BONIFICO BANCARIO: CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA

BCC IT 29 Z 08305 20800 0000 05395763

SWIFT CODE CCRTIT2T77A