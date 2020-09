I SOGNI DEI BAMBINI DEL DONBASS

Da oltre 7 anni nella parte orientale dell’Ucraina (Donbass) si combatte una guerra fratricida.

Dall’inizio del conflitto la nostra Associazione sta portando aiuti umanitari ai bambini e alle famiglie che a causa di questa terribile guerra possono sopravvivere veramente solo con questi.

Abbiamo aiutato ed aiutiamo anche bambini che vivono in Ucraina e che a causa del confitto non hanno risorse per curarsi.

Questa è la guerra “silenziata”, la guerra che “non c’è” perché nessuno ne parla, perché le “fonti autorevoli” dell’occidente “democratico” non ve ne parlano, non ve la fanno vedere alla televisione. Forse per vergogna. O forse per motivi ancora peggiori.

Con questi pochi disegni significativi di un gruppo di bambini di Gorlovka (una delle città martiri del Donbass) vogliamo riportare l’attenzione verso questa guerra, verso questi bambini moltissimi dei quali, nella loro vita, ancora non hanno conosciuto un solo giorno di Pace e di serenità.

Le didascalie dei disegni

Voglio la Pace, Adelina 5 anni città di Gorlovka

I bambini vogliono la felicità non la guerra

Il mio mondo dove non c’è la guerra e si avverano i sogni