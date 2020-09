IL PAPA’ DI DENIS Kr. CI HA RINGRAZIATO

Riceviamo molte lettere di ringraziamento da parte delle mamme e dei papà dei bambini che aiutiamo dall’ormai lontano 2001.

Questa però ci veramente commosso. E’ riuscita a condensare in poche righe non solo il grazie, ma lo spirito con il quale operiamo da ormai quasi vent’anni per i bambini i Russia.

Ci sprona a proseguire la nostra opera solidale con ancor più volontà fra le mille difficoltà artatamente create da chi, ormai da anni, fa oggetto la Russia delle più meschini, volgari e false accuse.

Egregio Presidente!

Vi prego di accettare la nostra più sincera gratitudine per aver aiutato il nostro piccolo Denis. Ora per la nostra famiglia la cosa più importante è poter stabilire una diagnosi corretta che permetta ulteriori metodi di cura che dipenderanno solamente da questo.

E prima si potranno avere i risultati, maggiori saranno le possibilità di successo. Abbiamo un lungo viaggio difficile davanti a noi, ma grazie a Voi ed alla vostra Associazione siamo riusciti a fare un passo importante. Speriamo che dia il risultato atteso.

La Sua attenzione e il Suo sostegno sono inestimabili, siamo felici che nel nostro mondo ci siano persone a cui importa della salute e del destino dei bambini.

Vi auguriamo buona salute, forza, volontà di continuare nella Vostra grande causa, prosperità ed il sostegno alla Vostra Associazione.

E soprattutto-la guarigione di tutti i bambini a cui date aiuto.

Il papà di Denis

Kostroma, lì 19.09.2020