LA FAMIGLIA DI SEMËN CI HA SCRITTO

Egregio Presidente!

io e mio marito Vi ringraziamo con tutto il cuore, sinceramente, per l’aiuto che avete dato a nostro figlio Semen N. Questo aiuto è un prezioso contributo alle sue cure. Vi siamo anche infinitamente grati per la misericordia mostrata e l'atteggiamento sensibile nei confronti di un bambino che non vi è famigliare e che ha bisogno di aiuto.

Vi auguriamo tutto il bene possibile, buona salute, prosperità e felicità per Voi, le Vostre famiglie e a tutti i membri dell’Associazione.

Con rispetto la famiglia N.