LA GUERRA, I BAMBINI, LE PERSONE ….

Vogliamo aiutare Marina “adottando” la sua famiglia inviandole 200 Euro al mese per tutto il 2021

Cerchiamo donatori di vita

Una storia “normale” della guerra

“Vivo a Gorlovka nel villaggio di Glubokaja.

Vivo sola con tre figlie. Sono divorziata. Dal matrimonio ho avuto mia figlia maggiore Irina. Ora ha 14 anni, suo padre ha una nuova famiglia.

Nel 2014 - nell'ultimo giorno di pace - ho dato alla luce la mia seconda figlia Viktorija.

Con l'arrivo della guerra sono arrivati ​​tempi durissimi ... Nel novembre 2014 ho perso i miei genitori, sono rimasti uccisi in macchina sulla strada per Konstantinovka a causa di una persona. Sono rimasta senza alcun sostegno.

Il papà di Viktorija mi ha lasciata ancor prima della nascita della bambina e fino ad oggi non l’ho più visto. Ha una famiglia diversa e Viktorija sta ancora aspettando che venga ...

Nel gennaio 2017 ho dato alla luce la mia figlia più piccola - Katjusha, il cui papà, poco prima del parto, ha trovato una donna molto più giovane di me e ci ha lasciati ...

Da allora vivo sola e allevo le mie figlie ...

All’inizio non potevo andare a lavorare perché le due bambine erano molto piccole e spesso si ammalavano. Ora sembrano essere già diventate più forti e ho trovato un lavoro. Dato che non ho nessuno a cui lasciare le bambine ho cercato un lavoro vicino a casa ed il Centro per l'Impiego mi ha trovato un lavoro come inserviente nella nostra scuola locale dove lavoro tutti i giorni ma lo stipendio è di soli 5.000 rubli al mese [55 Euro!].

Ricevo un assegno per i figli, ma questo non è abbastanza, cibo e medicine sono costosi. Voglio comprare alle bambine delle vitamine, hanno bisogno di scarpe nuove perché crescono ... altre mamme ci danno qualcosa "in eredità" e noi, a nostra volta, ciò che è diventato piccolo per noi lo diamo agli altri bambini più piccoli ...

Ecco come viviamo …”

Con bonifico bancario CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA BCC

Intestato: - Aiutateci a Salvare i Bambini ODV - Causale: MARINA



Iban: IT 29 Z 08305 20800 0000 05395763

Grazie