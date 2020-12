LA GUERRA, I BAMBINI, IL NATALE ...

Pubblichiamo, senza commento, queste quattro letterine a Nonno Gelo dei bambini del Donbass. Vivono a Gorlovka e Enakievo, due località particolarmente colpite dalla guerra.

Una guerra che è la vergogna dell’Europa.

Se l’Europa delle belle parole avesse solo una briciola di onestà sprofonderebbe nella più profonda vergogna …

MAKSIM V.

Caro Nonno gelo! Ti scrive una lettera la madre del bambino disabile Maksim V. Mi chiamo Irina. Il figlio è affatto da paralisi cerebrale, forma grave. Sarà felice di qualsiasi giocattolo o qualsiasi altro pensiero da parte Vostra. Mio figlio non cammina e non riesce a sedersi. Grazie.

VOVA J.

Nei giorni che precedono Capodanno chiede aiuto la nonna del bambino disabile Vladimir J. Nato nel 2007. La diagnosi è dura: endocardite reumatica, Discinesia delle vie biliari, tonsillite cronica, perdita di conoscenza. Ha un disperato bisogno di farmaci e per un solo ciclo di cure la somma è per me immensa: 3mila rubli. Il papà del bambino c’è ma ora ha problemi con il lavoro, la madre ha lasciato il bambino molti anni fa e se ne è andata in un'altra città. I bambini durante le feste chiedono regali e caramelle: la nostra famiglia chiede solo di poter avere i farmaci.

FAMIGLIA B.

Caro nonno gelo! Ti scrivono una lettera due bambine della città di Enakievo - Alina, 12 anni e Anna, 5 anni. La sorella maggiore Alina soffre di paralisi cerebrale dall'infanzia. E’ disabile ed ha un ritardo nello sviluppo. Io e mia madre viviamo con la misera pensione di mia sorella. Soldi con i quali non riusciamo a fare niente.

Saremo lieti di qualsiasi regalo da Voi.

STAS B.

Salve! Mi chiamo Stanislav B. Vivo a Gorlovka. Ho perso entrambi i genitori a causa della guerra. Mia zia si prende cura di me. Non abbiamo ancora ricevuto alcun sostegno. Papà è stato sepolto di recente. Sono cresciuto molto durante l'estate ed ora i vestiti caldi e le scarpe per l’inverno sono troppo costosi ed è già freddo. Chiedo se Nonno Gelo potesse portarmi qualche vestito e un paio di scarpe 37.

Grazie in anticipo!

Il nostro Progetto per il Natale 2020 https://www.aasib.org/bambini/emergenze-bambini/natale-2020-800-bambini.html