LA MAMMA DI GEORGIJ M. CI HA SCRITTO

Egregio Presidente!

Vi scrive la mamma del bambino Georgij M. Vorrei esprimerVi la mia più profonda gratitudine per l’aiuto prestatoci nel pagare l’indagine genetica, estremamente importante per noi. Fino a poco tempo ero sicura di avere dato alla luce un bambino sano, fino a quando non abbiamo fatto un'analisi biochimica dopo un banale mal di gola. Quando i medici hanno visto i risultati hanno iniziato a cercarne il motivo. Ed in un anno e mezzo questo è il terzo ricovero nella RDKB In precedenza ci era stata diagnosticata una malattia genetica rara: la sindrome di Wilson-Konovalov. Per confermare la diagnosi è stato necessario un’indagine genetica completa che è diventata possibile solamente grazie al Vostro aiuto.

Solamente di fronte ai problemi inizi ad apprezzare e capire cosa stanno facendo le buone persone che aiutano altre persone; i bambini ammalati. Allo shock della scoperta del terribile problema di salute di mio figlio si è aggiunta l'indifferenza del mio ex marito, il padre di Georgij. Nessun aiuto, nessun sostegno morale, nessun contributo finanziario, nessuna visita in ospedale. Sto crescendo il bambino da sola. Lavoro nel mio lavoro principale e da remoto nel mio secondo lavoro. Quando guardo mio figlio, gentile ed affettuoso, il mio cuore si spezza. Nonostante io sia laureata in filosofia (per corso di studi ed anche “filosofa” nella vita) ed in attesa di diventare Candidato in scienze filosofiche, non riesco a capire e ad accettare l'indifferenza, soprattutto di chi mi è vicino. Ma poi, arrivata a Mosca, in ospedale ho incontrato persone meravigliose che aiutano i bambini ed i genitori. Questo aiuto è prezioso anche perché viene dall'anima, dal cuore.

E il risultato della mia situazione è paradossale: una persona amata (il padre di mio figlio) è indifferente alla vita e al destino del suo bambino mentre estranei, dopo aver compreso la mia situazione, rispondono ed aiutano. In tali momenti si comprende come non tutto sia così disperante in questo mondo. E le persone come Voi, gentili e comprensive, possono davvero essere chiamate maghi.

Ancora una volta, molte grazie e tutto il meglio a tutti Voi

Con rispetto e ringraziamento Ol’ga, mamma di Georgij

La storia di Georgij https://www.aasib.org/bambini/bambini-che-abbiamo-aiutato/georgij-m.htm