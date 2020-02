LA SOLIDARIETA' NON HA CONFINI

Dal 2014 aiutiamo i bambini e le loro famiglie in Donbass. Ma i princìpi che contraddistinguono la nostra azione sono esclusivamente di natura umanitaria.

Per questo motivo aiutiamo tutti i bambini che possiamo. Anche quelli che vivono in Ucraina e che ci hanno chiesto aiuto, che hanno ugualmente bisogno come i loro coetanei che vivono nelle zone di guerra. Guerra che ha distrutto l’economia da ambo i lati del conflitto.

Due bambini che ci stanno a cuore e che abbiamo già aiutato nel 2019 ora hanno bisogno ancora del nostro aiuto: ARTEM P. e ARTUR K.

Vi preghiamo di aiutarli

Grazie