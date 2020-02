LE PREOCCUPAZIONI PER L’ITALIA

All’Associazione italiana «Aiutateci a Salvare i Bambini»

Gli adulti ed i bambini del villaggio della zona del fronte di Glubokoe - Gorlovka sono molto preoccupati per l'attuale situazione nel Vostro paese (la diffusione del "Coronavirus") ed esprimono il loro sincero sostegno a tutti i cittadini italiani.

Noi, come nessun altro, sappiamo cosa vuol dire fare scorta di generi di prima necessità, cibo e medicine.

Preghiamo per Voi e siamo convinti che sarete in grado di raccogliere le forze e mostrare al mondo intero come l'Italia saprà uscire da questa situazione a testa alta.

Italiani, abbiate cura di Voi.

Auguriamo buona salute ed un cielo di Pace sopra la Vostra testa.

Il Signore Vi protegga.

Distinti saluti

Gli abitanti di Glubokoe