NATALE 2020 - 7° NATALE DI GUERRA

Il calendario, inesorabile, scorre, ed i bambini di tutto il mondo aspettano le feste più amate: S. Nicolò, Santa Lucia, Natale e l’Anno Nuovo.

Quest’anno sarà ancor più difficile per molti portare gioia ai più piccoli.

La terribile epidemia di Covd-19 non si placa e i riflessi sull’economia mondiale appesantiscono, di molto, lo scenario anche nei paesi più ricchi.

Ma … ma la nostra Associazione non perde la fiducia.

Dal 2001 dopo le tragedie dell’economia e della sanità russe abbiamo portato cure, farmaci, speranza e guarigioni a centinaia di bambini, abbiamo portato ai medici dei più difficili reparti pediatrici nuove e moderne attrezzature, abbiamo curate le ferite dell’anima a migliaia di bambini vittime del terrorismo che in Russia ha prodotto lutti e tragedie epocali.

Per questo nostro rapporto con quel mondo dal 2014 operiamo nelle regioni sud orientali dell’Ucraina (Donbass) portando aiuti umanitari ed aiutando anche bambini che vivono anche in altre regioni di quel paese. Ligi alla nostra Carta dei Princìpi e secondo il Diritto internazionale umanitario.

Per tutto questo chiediamo a tutti i nostri donatori e a chi ci segue uno sforzo ulteriore.

Vi chiediamo di poter riuscire a portare nei villaggi del Donbass della fascia più prossima al fronte di guerra un pensiero di Natale per quei bambini, molti dei quali non hanno mai conosciuto un giorno di Pace. Un gesto di solidarietà per non farli sentire soli, abbandonati.

Porteremo loro soprattutto pacchi umanitari, ma anche frutta e dolci.

I bambini ai quali vorremmo arrivare sono circa 650 ! Servono per questo 4.000 Euro !

Dal 2014 i bambini del Donbass vivono di aiuti umanitari ed ora oltre alla guerra, all’economia distrutta, l’epidemia Covd-19 ha ulteriormente ampliato l’emergenza umanitaria nella regione.

Noi portiamo loro l’aiuto umanitario italiano. Tu aiutaci

Bonifico bancario: CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA BCC



IT 29 Z 08305 20800 0000 05395763



SWIFT CODE CCRTIT2T77A