OGGI E’ UNA BELLA GIORNATA PER TUTTI I BAMBINI

Oggi la Duma di Stato della Federazione Russa ha approvato, in terza lettura, il testo della legge № 885214-7 di modifica della Costituzione. Ora il testo medesimo dovrà essere approvato dal Consiglio della Federazione e quindi dai due terzi delle assemblee legislative regionali.

Al termine dell’iter legislativo il Capo dello Stato firmerà il testo definitivo che sarà pubblicato. La nuova Costituzione entrerà così in vigore.

Fra i molti cambiamenti previsti, uno certamente incontra la nostra profonda attenzione: il testo del nuovo articolo 67 che così statuisce:

«I bambini sono la priorità più importante della politica statale russa. Lo Stato crea condizioni favorevoli al completo sviluppo spirituale, morale, intellettuale e fisico dei bambini, all'educazione al patriottismo, alla cittadinanza ed al rispetto per gli anziani.

Lo Stato, garantendo la priorità dell'educazione familiare, assume su di sé le responsabilità genitoriali nei confronti dei bambini rimasti senza tutela»

Aiutateci a Salvare i Bambini esprime il proprio compiacimento per una decisione politica così importante ed innovativa da parte del legislatore russo che propone una nuova stagione di concreti diritti per la maternità e l’infanzia per le quali la Russia da anni, nei fatti e non a parole, sta costruendo politiche di vero sostegno ed investimento per il futuro.

Da parte nostra proseguiremo sul cammino iniziato nel 2001: aiutare i bambini di Russia, oggi con ancor più vigore.