REGALIAMO IL SOGNO A VLADISLAV

Dopo la morte del padre Vladislav è stato seguito da uno psicologo. La nonna di 57 anni, mamma del papà, pensionata, ha ripreso il lavoro per aiutare il bambino. Per questo si sono trasferiti in centro città a Gorlovka. Ma Vladislav continua a sognare il ritorno nella casa che la mamma aveva acquistato per la famiglia quando lui aveva 5 anni e dove è stata mortalmente ferita da un bombardamento dell’esercito ucraino. Ed in quella casa Vladislav ha perso l’occhio e la fanciullezza.

La nostra Associazione ha “adottato” il bambino sin dalla prima tragedia. Ora vuole regalargli il sogno: la ristrutturazione dell’appartamento, che ora si trova in condizioni assolutamente invivibili.

Per tutto questo serve, rispetto ai nostri costi, molto poco. Solamente 3.600 Euro

L’appartamento va completamente rifatto. Impianto elettrico, infissi, bagno, pareti e una pulizia radicale del cortile.

Spesso ci siamo rivolti a Voi con storie particolarmente tristi e il Vostro aiuto non è mai mancato.

Vladislav non è migliore o diverso da tutti gli altri bambini che negli anni abbiamo aiutato.

Per questo va aiutato proprio come tutti gli altri, va aiutato a riprendere la strada della vita, anche se in condizioni di guerra, almeno con un punto fermo: un appartamento di quattro stanze in cui vivere normalmente. In cui studiare, dormire al caldo d’inverno, lavarsi e avere la nonna tranquilla al suo fianco.

Aiutatelo, Vi preghiamo con il cuore. Aiutatelo!

La sua storia

https://www.aasib.org/2019/la-storia-di-vladislav.html

https://www.aasib.org/bambini/bambini-che-abbiamo-aiutato/la-triste-vita-di-vladislav.html

https://www.aasib.org/un-nuovo,-terribile-colpo-al-destino-di-vladislav.html

https://www.aasib.org/2019/vladislav.html

OBIETTIVO: 3.600 EURO