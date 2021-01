RITROVARE L’INFANZIA

Un nuovo progetto, nell'ambito sociale psicologico, avviato dalla nostra associazione.

Interessa oltre 1.300 bambini del Donbass ed intende dare un contributo alla normalizzazione della vita dell'infanzia in quattro insediamenti della zona di Charzys'k (Donezk)

Lo spazio del gioco permette una riorganizzazione psichica del proprio universo emotivo.

Se il gioco è essenziale per la crescita intellettiva ed emotiva di tutti i bambini, questo in un contesto di guerra e di povertà derivante dal conflitto è ancor più essenziale per donare loro momenti di “normalità”, di vita “in pace” così vitale per quelle popolazioni minorili ed infantili.

