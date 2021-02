INDICATORI POSITIVI PER SOFIJA

Sofija con il fratellino

La nostra Associazione aiuta Sofija Mu. dal 2018. La bambina, di Enakievo (Donbass) soffre di una grave patologia: medulloblastoma, un tumore cerebrale a crescita rapida che colpisce principalmente i bambini. Si tratta del tumore cerebrale maligno infantile più frequente.

La sua storia clinica è aggravata dalla guerra.

Dopo le cure del caso (chemioterapia, radioterapia) a Donezk - seguita a distanza da un centro pediatrico specializzato di Mosca - per le indagini cliniche (Risonanza magnetica), molti i viaggi della speranza nel freddo e nelle lunghe ore di attesa alla frontiera. Poi autobus e aereo fino a Mosca con i problemi sanitari e logistici derivanti dall'epidemia da Covid - 19 ....

Difficoltà per qualsiasi persona, per una bambina con una patologia oncologica poi ...

Per questo sin dal'inizio abbiamo raccolto il grido di dolore e di aiuto della famiglia. l'abbiamo seguita ed aiutata. Per alleviare il più possibile sia le preoccupazioni finanziarie per la famiglia, sia le migliori opportunità di cura per la bambina.

Nel dicembre scorso l'abbiamo aiutata a recarsi a Mosca per una serie di controlli, controlli ripetuti nella capitale russa nei scorsi giorni.

Oggi la mamma ci scrive un breve ma bellissimo messaggio:

"Siamo tornati da Mosca domenica. Abbiamo fatto una risonanza magnetica, siamo stati visitati dall'oncologo che ha esaminato tutte gli esami fatti. Ha detto che va tutto bene, fra 3 mesi Sofija tornerà per una nuova risonanza magnetica.

Non ho parole per ringraziarvi dell'aiuto e del sostegno. Spero che potrete sostenerci anche per il prossimo viaggio"

Si! Seguiremo Sofija fino alla piena guarigione! Grazie a tutti quelli che ci permettono di rendere questo mondo un pò migliore.

Aiutateci a Salvare i Bambini ODV