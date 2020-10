SOS EMERGENZA UMANITARIA DONBASS

Oggi la situazione umanitaria nel Donbass è ancor più drammatica di quanto vissuto negli ultimi 7 anni di guerra. Non solo bombardamenti, enormi difficoltà materiali, economia di sostentamento.

Oggi la ripresa, su scala planetaria, dell’epidemia di Covid-19 ha reso tutto ancor più drammatico.

Dal nostro coordinatore degli aiuti umanitari di Charcyz'k (regione di Donezk) si è pervenuta questa mail che pubblichiamo:

"So che al momento è difficile parlare di beneficenza, ma chiedo il vostro aiuto possibile per l'acquisto di kit alimentari per famiglie di orfani di guerra perché da tempo abbiamo molte difficoltà nell’aiutare questa categoria di famiglie.

A causa dell'epidemia di coronavirus, molte aziende hanno chiuso, le altre hanno fatturati di molto diminuiti e i prezzi aumentano ogni giorno. La situazione, mai vissuta sinora, sta diventando emergenziale.

Per le famiglie numerose ho trovato la possibilità di acquistare set di generi alimentari. Sarebbero 30 le famiglie da aiutare per una somma di 90.000 rubli (1.000 Euro) con i quali possiamo sfamarle per alcuni mesi.

Mi rivolgo al Vostro buon cuore. Cordiali saluti Oleg."

Rivolgiamo un accorato appello a tutti volto ad aiutarle.

Grazie in anticipo a chi potrà rispondere positivamente a questo nostro appello.

Aiutateci a Salvare i Bambini ODV

12.10.2020 Floriano P. 100 Euro

TOTALE 100 Euro

CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA BCC



IT 29 Z 08305 20800 0000 05395763



SWIFT CODE CCRTIT2T77A