TATIANA ED I SUOI BAMBINI POTRANNO VIVERE

Abbiamo immediatamente inviato le donazioni pervenute con le quali sono stati acquistati un frigorifero, una lavatrice, una piastra da cottura, un boiler per l’acqua calda e generi alimentari. Ora mancano le finestre nuove per dare alla famiglia di Tatiana una nuova vita, anche se in guerra. Per queste ultime vi chiediamo un aiuto ulteriore. Altri 200 Euro per comlpetare le necessità vitali di questa famiglia.

Un fiume di lacrime e ringraziamenti è arrivato alla nostra Associazione da Tatiana e dagli abitanti di Glubokoe così drammaticamente colpiti, da oltre 6 anni, dalle vicende belliche del Donbass.

Per parte nostra proseguiamo, grazie alla donazioni che ci pervengono, ad essere punto di riferimento per l’aiuto umanitario ad una popolazione stremata dalla guerra “che non c’è”, da una guerra fratricida che le “fonti autorevoli” dell’informazione italiana o tacciono o ne distorcono il racconto.

Grazie ancora a tutti Voi.

Continuate a stare vicino ai nostri bambini di Russia e del Donbass!