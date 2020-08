UN NUOVO ANNO SCOLASTICO STA PER INIZIARE

Oltre 300 i bambini che in questi giorno riceveranno il materiale scolastico per poter frequentare il nuovo Anno scolastico nel Donbass in guerra.

Set per i bambini di 1° elementare

Il 1 settembre i bambini di Glubokoe, i bambini delle famiglie povere, degli orfanotrofi e degli Internat di Charziz’k (Donezk) potranno frequentare la scuola con tutto il necessario.

I bambini e la guerra. Nel 2020 ….

Frequentare la scuola diventa per loro non solo è importante come per tutti gli altri bambini del mondo, ma assume un’importanza ancora maggiore. Nelle giornate in cui possono frequentarla, quando i cecchini non si accaniscono sui bambini, quando i bombardamenti lo permettono, andare a scuola è vivere, è sperare di diventare grandi, di avere una professione, una famiglia ….

Set per i bambini delle classi elementari, orfanotrofi ed Internat

In “quel” mondo in cui la maggioranza dei bambini non ha mai conosciuto la pace, dove oltre centro sono stati uccisi dal conflitto, dove centinaia sono stati feriti e mutilati per sempre, dove non solo il corpo, ma soprattutto l’anima è stata devastata, la nostra Associazione cerca di portare con l’aiuto umanitario (viveri, medicinali, etc), non solo un po’ di normalità, ma cerca anche di far vivere i bambini una vita più “normale” possibile (la scuola, le vacanze, le feste …).

Un grazie a chi ci permette di fare tutto questo.

Noi proseguiremo in questo perché “Chi salva un bambino, salva il mondo intero”

Aiutateci a Salvare i Bambini