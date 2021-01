NONNO GELO HA TERMINATO IL SUO LAVORO

Passate le festività di fine anno la vita riprende anche nel Donbass in guerra. Ma anche per il Capodanno 2021, grazie a Voi, siamo riusciti a portare ad oltre 900 bambini di 9 villaggi e città del Donbass un regalo.

Questo regalo, come per i Capodanno dal 2015 ad oggi, non solo rappresenta un segno tangibile della solidarietà italiana verso i bambini che da oltre 7 anni soffrono la guerra. E’ un momento molto importante: è una pausa di vita normale, un sorriso, una carezza.

Un ritrovare la serenità perduta dalle bombe, economia distrutta, mancanza dei genitori emigrati o morti nella guerra che “non c’è”.

E tutto questo è stato possibile grazie a Voi che ci seguite, che ci sostenete, che donate per i bambini che aiutiamo: i bambini che nessuno aiuta. Bambini sconosciuti, che non appaiono sulle pagine delle nostre “fonti attendibili”, alla nostra televisione così occupata a raccontare storie “ufficiali”, a non disturbare chi comanda, a non tediarci con la storia, inutile, di migliaia di bambini ed adulti che da 7! anni vivono sotto le bombe di qua e senza lavoro, senza reddito, senza assistenza di là.

La Bella Italia c’è e noi vogliamo aiutarla a farsi vedere, ad operare per il bene dell’umanità. Per la solidarietà concreta, fatta di piccole cose.

Siamo solo volontari …