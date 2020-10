ALTRE TRE LETTERE DALLA RUSSIA

Nell’ultimo periodo, grazie ai nostri donatori abbiamo risolto i problemi di finanziamento delle cure per 3 bambini, le cui storie sono state pubblicate nella Sezione del sito “Emergenze”.

Le famiglie, dopo aver saputo del nostro aiuto, ci hanno scritto per ringraziarci.

Come sempre le pubblichiamo, ringraziando i nostri donatori, unici destinatari dei “grazie” delle mamme e dei papà dei piccoli aiutati.

Grazie anche da parte nostra

Al Presidente dell’Associazione italiana

“Aiutateci a Salvare i Bambini”

Stimato Presidente!

Vi scrive il padre di Nikita, Aydin. Non so come esprimere la mia gratitudine per l'aiuto che ha reso a mio figlio Nikita K. ed a tutta la nostra famiglia. Mio figlio è molto debole e malato e per questo le risorse della nostra famiglia vengono spese principalmente per le sue cure. Noi da soli non riuscivamo a pagare lo stent di cui aveva bisogno. Quanto è importante che ci siano persone che rispondono al dolore del prossimo, ai problemi degli altri. Se ci fossero molte persone come Lei nel mondo probabilmente ci sarebbero molti meno problemi ed il dolore non ci sarebbe così esteso.

Un Grazie infinito. Ogni bene a Lei e la Sua famiglia.

Cordiali saluti, il padre di Nikita, Aydin

Stimato Presidente!

Nel nostro mondo così inclemente e pragmatico, l'aiuto ed il supporto di altre persone è estremamente importante. Una spalla su cui appoggiarsi nei momenti difficili. Grazie a persone così premurose come Lei. Grazie infinte per il Suo aiuto e supporto.

Sinceramente, dal profondo del mio cuore, Vi ringrazio per l’aiuto, così tempestivo e così necessario. Possa il Signore benedire e ricompensare generosamente Voi e la Vostra famiglia.

Molte grazie alla vostra Associazione. Auguro a tutti voi buona salute e possano il Vostro bene tornare a tutti voi come un boomerang.

Con rispetto e gratitudine, la madre di Kirill, Olga

Stimato Presidente!

Voglio esprimerVi la mia sincera gratitudine per aver preso parte alla vita di mio figlio Sasha. Per l’aiuto nell'acquisto di un serbatoio ventricolare per lui.

Questo è vitale per mio figlio. È gravemente malato, molto, ma speriamo che le terapie con questo serbatoio prolunghino e migliorino la sua qualità di vita.

Grazie per il Vostro cuore gentile e premuroso, per la Vostra attenzione e comprensione dei nostri problemi. Grazie per il fatto che in un momento difficile per me non Vi siete voltato dall’altra parte, ma ci avete teso una mano. Per aver dedicato tempo ed energie per approfondire il problema e trovare una soluzione.

Avete un cuore d'oro ed un'anima pura. Vi auguro felicità e tutto il meglio. Da tutta la nostra famiglia – UN IMMENSO GRAZIE!

La mamma di Sasha Z., Alena