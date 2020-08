LA MAMMA DI SOFIJA Mu. CI HA NUOVAMENTE SCRITTO

Cari Amici dell’Associazione. Scrivo le ultime notizie ...

Abbiamo iniziato oggi l'ottavo ciclo di chemioterapia! Oggi abbiamo collegato una flebo per tre giorni, poi ci saranno altri due chemioterapici! Dopo questo ciclo dovrà sottoporsi ad una nuova risonanza magnetica, ma dopo aver telefonato a gli ospedali di Donezk oggi, non un singolo macchinario di cui abbiamo bisogno funziona.

Per questo dovremmo ritornare nuovamente a Mosca per nuove analisi, visita con l’oncologo pediatrico e la risonanza magnetica. E le spese di viaggio.

Per la nostra famiglia tutto questo sarebbe impossibile senza il Vostro affettuoso aiuto che speriamo non ci farete mancare neanche questa volta. Non oso immaginare se voi non ci aiutaste …

Grazie dal cuore di una mamma

La Sua storia: https://www.aasib.org/bambini/emergenze-bambini/sofija-mu.html

SERVONO 680 EURO PER AIUTARE SOFIJA