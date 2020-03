UN NUOVO, TERRIBILE COLPO AL DESTINO DI VLADISLAV

Nel 2018 scrivevamo della “Triste vita di Vladislav” , oggi 13enne che vive a Gorlovka. Il 29 luglio del 2015 rimase gravemente ferito durante un bombardamento. La sua mamma morì vicino a lui.

Da allora il suo papà visse per lui. Lo curò, lo aiutò a riprendere la scuola, ci scrisse per aiutare suo figlio.

E noi lo aiutammo e lo aiutiamo da allora. Ma oggi il destino del bambino ha preso una nuova drammatica piega. Ora è solo.

Il suo papà Oleg è morto di infarto due giorni fa …

Una storia come troppe in Donbass. Decessi che le statistiche della guerra non conteranno.

Non aggiungiamo altro, solo che continueremo ad aiutarlo. Abbiamo inviato subito una donazione per il funerale e le prime necessità.

Chi vuole può continuare ad aiutarlo

Grazie